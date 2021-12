Da un parcheggio alle botte, folla in strada a Empoli in piena notte

Tutto è partito da un parcheggio fatto in mezzo alla strada per poi finire a calci e pugni con almeno una trentina di persone scese a dar manforte tra le due fazioni.

È accaduto ieri sera a Empoli, in via Brunelleschi, poco prima delle 22.

Le versioni della vicenda sono differenti a seconda di chi era presente o ne ha sentito parlare. Sta di fatto che a causa di questa auto rimasta in mezzo alla strada, pare per far scendere un bambino o una bambina, due ciclisti nordafricani hanno contestato il parcheggio mentre passavano di lì. Forse è stato urtato uno specchietto.

Sta di fatto che hanno cominciato a prendersi a male parole i due gruppetti, da una parte asiatici, dall'altra i nordafricani. I primi vivevano lì vicino e a sostegno della fazione sono scesi anche i connazionali vicini di casa. Anche per i due ciclisti sono giunti altri a dare manforte.

Da lì sono volati i primi cazzotti ed è stata chiamata un'ambulanza delle Pubbliche assistenze. Presenti anche i carabinieri con una pattuglia. La situazione si è calmata ma probabilmente covava ancora del fuoco sotto la cenere tant'è che dopo alcuni minuti i gruppi sono ritornati a farsi avanti. Per fortuna ci sono stati solo due feriti, i ciclisti, che hanno riportato lievi contusioni per i cazzotti presi. La folla, è bene sottolinearlo, non ha partecipato allo scontro e non sono saltate fuori armi da fuoco o da taglio, ma qualche bastone sarebbe stato impugnato, senza essere sferrato. La situazione è ritornata alla calma, nella notte empolese.