Derby della Pallavolo Empolese, Montesport trionfa su Timenet

Un derby decisamente da dimenticare per la Timenet Empoli Pallavolo quello disputato ieri sera tra le mura amiche del PalAramini in cui ha perso contro la Corbinelli Montesport di Montespertoli con un secco 0-3 in appena un’ora e un quarto di gioco. Le giallonere non hanno dimostrato la stessa grinta delle avversarie e dopo un tentativo di reazione nel secondo set a seguito della pesante perdita del primo, si sono fatte più combattive nel terzo parziale per poi però perdere tutto il vantaggio accumulato a favore delle montespertolesi che hanno chiuso di misura set e partita.

“Sapevamo che era un incontro molto sentito e anche difficile considerato l’alto livello di alcune atlete avversarie – ammette la centrale Chiara Mancuso – ci siamo preparate al meglio durante la settimana ma in campo vince chi ha più grinta. Sono state brave sia in difesa con un bel muro sia in attacco, buttandosi su tutte le palle senza mai mollare. E’ chiaro che avevano preparato molto bene questa partita. Da parte nostra ci sono stati momenti in cui ci siamo adagiate, pur andando a migliorare dal primo al secondo set. Nel terzo abbiamo cercato di fare il possibile tirando fuori il nostro spirito di squadra e ad un certo punto, essendo in vantaggio, ero davvero convinta che lo avremmo vinto arrivando al quinto set. Invece non è andata così, hanno prevalso nonostante la loro visibile stanchezza. Ora guardiamo all’incontro con San Casciano, cercando di reagire a questa bella batosta senza abbatterci perché conta come ci si rialza dopo una caduta”.

Le ragazze del Montesport si sono presentate all’attesissimo derby agguerrite e con il coltello tra i denti, dimostrando sin dal primo set di avere voglia di vincere da vendere. Dopo alcuni errori da ambo le parti dovute al nervosismo iniziale, le ospiti hanno guadagnato terreno tanto da spingere il coach giallonero Marco Dani a chiedere il break già sul 3-7 e poi sul punteggio di 8-14. Il muro biancoblu resta tuttavia impenetrabile per le attaccanti empolesi e le avversarie, prevalendo anche nei lunghi scambi, riescono a portarsi prima sul 13-22 e da lì a chiudere 15-25.

Nonostante una partenza in vantaggio, la Timenet nel secondo set cede quasi subito il comando al Montesport. Di nuovo coach Dani sul 5-9 prova a scuotere le sue ragazze però senza molto successo. Le ospiti riescono infatti ad imporre ancora una volta il loro gioco imperniato soprattutto su attacchi serrati e muri invalicabili e, complici qualche problema di intesa nella metà campo giallonera, arrivano al 13- 19. Le empolesi tentano di fermare l’avanzata avversaria ma invano e alle montespertolesi basta davvero una manciata di minuti per portarsi dal 17-21 al vincente 18-25.

La Timenet si gioca l’ultima occasione nel terzo set facendosi più combattiva e guadagnando all’inizio un certo vantaggio. Nonostante la visibile stanchezza, le ospiti non demordono e incoraggiate dal loro coach Luigi Cantini si rendono protagoniste di un bel recupero. Le giallonere sbloccano il pareggio prendendo il comando fino al 18-15 per poi perderlo sotto lo sguardo attonito dei loro tifosi sugli spalti ritrovandosi 18-20. Le biancoblu, sentendo già il profumo della vittoria nell’aria, con uno slancio finale travolgono le ormai deboli resistenze delle padrone di casa per 20-25. Un risultato che fa scivolare Empoli al settimo posto in classifica con 14 punti.

L’ultima sfida prima della pausa per le festività natalizie è in programma sabato 18 dicembre alle ore 21.00 quando sarà di nuovo derby per la Timenet ma fuori casa contro l’Azzurra Volley San Casciano, al momento al secondo posto in graduatoria con 21 punti.

TABELLINO

PARZIALI : 15-25;18-25;20-25.

ARBITRI: Daniele Rossi e Damiano Campisi.

TIMENET EMPOLI: Genova (L), Liguori (7), Forconi (5), Mancuso, Scardigli (8), Donati (3), Meini (1), Giubbolini (6), Marocchini (2), Guidi, Masoni (n.e.), Cappelli (n.e.).

CORBINELLI MONTESPORT: Mazzini (8), Alderighi (1), Mangini (3), Casini (19), Dozi (5), Mezzedimi (14), Maestri, Castellani (L), Para (n.e), Vitrò (n.e).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET EMPOLI: Genova (L e capitano), Forconi, Mancuso, Scardigli, Donati, Guidi, Giubbolini.

STARTING CORBINELLI MONTESPORT: Mazzini (capitano), Alderighi, Mangini,Casini, Dozi, Mezzedimi, Castellani (L).

Fonte: Ufficio stampa