Dieci anni di soprusi e violenze, lei lo denuncia e lui finisce in carcere

Un romeno è stato arrestato e trasferito in carcere per violenze sessuali e vessazioni durate per ben 10 anni con la sua ex compagna.

I carabinieri hanno indagato dopo la denuncia della donna: parlava di rapporti sessuali obbligatori nonostante il rifiuto di lei. Un rapporto, quello tra i due, sempre problematico e da 4 anni a questa parte insostenibile per la donna.

Lei ha anche denunciato ingiustificati moti di gelosia da parte dell'uomo, ingiurie, aggressioni con pugni, calci e morsi. Dall'unione dei due erano nati due figli e la donna ha sopportato violenze ed umiliazioni solamente per tenere unita la famiglia nella speranza che il suo compagno potesse cambiare comportamento ma la situazione si è aggravata.

A riprova delle parole della donna sono stati raccolti referti medici oltre a testimonianze di altre persone.