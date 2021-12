Donna rapinata in centro a Empoli, denunciato 50enne dai carabinieri

Rapina in una via del Giro d'Empoli ieri sera. I carabinieri del nucleo Radiomobile di Empoli hanno denunciato un cinquantenne marocchino già noto ai militari e senza regolare permesso di soggiorno,

L'uomo si era fatto consegnare dalla donna il denaro che aveva con sé, per poi spintonarla e minacciarla con una bottiglia di vetro per non farle lanciare l'allarme e non tentare di riprendere la refurtiva.

Allertati dalla vittima, i carabinieri sono giunti in breve tempo e hanno intercettato il rapinatore, ancora nei pressi del luogo del fatto.

Una volta bloccato è finito nella caserma in via Tripoli, dove è stato denunciato per rapina e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.