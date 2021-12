Esenzione Iva Terzo Settore, Sostegni e Pescini (Pd): "Condividiamo la protesta del Forum toscano"

"L’esenzione Iva per il Terzo Settore deve rimanere! Condividiamo pienamente la protesta del Forum toscano e per questo, insieme agli altri consiglieri Pd, chiederemo al Consiglio regionale di approvare un atto che chieda al Parlamento di modificare la legge di bilancio".

Lo dicono Enrico Sostegni, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Sanità e politiche sociali, e Massimiliano Pescini, consigliere regionale e coordinatore della segreteria del Pd toscano, annunciando la presentazione di una mozione.

"La norma contenuta nel nuovo decreto fiscale collegato alla legge di bilancio – spiegano Sostegni e Pescini – prevede che il regime di esenzione Iva permanga solo per chi fattura meno di 65mila euro annui. Comprendiamo l’allarme lanciato dal Forum toscano: si tratterebbe di un colpo durissimo per migliaia di associazioni di volontariato. La Toscana è tra le regioni in Italia con il più alto numero di enti ed associazioni del Terzo Settore, per questo ci sembra importante che il Consiglio regionale faccia sentire la propria voce, invitando il Parlamento a modificare la norma in fase di approvazione della legge di bilancio".

Fonte: Ufficio stampa