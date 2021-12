Sorpresa a rubare birra, picchia l'addetto alla vigilanza: arrestata

Due persone sono state arrestate a Firenze nel fine settimana. La mattina di sabato 11 in piazza Leopoldo una senese di 36 anni è stata messa in manette dopo una rapina in un supermercato. La donna ha preso due bottiglie di birra e le ha nascoste tra i vestiti, uscendo senza pagare. Un addetto alla sicurezza la ha notata e ha cercato di fermarla ma la 36enne ha reagito con calci e schiaffi. Ha aggredito anche il direttore del supermercato. I carabinieri sono intervenuti e l'hanno arrestata.

Domenica 12 dicembre all'interno del supermercato di via Erbosa ecco l'altro arresto. Un 42enne di origini marocchine, senza fissa dimora e con precedenti, ha nascosto tra i vestiti alimenti e apparecchiature elettroniche per 110 euro ed è uscito senza pagare. Bloccato dalla vigilanza, è stato poi arrestato dai carabinieri.