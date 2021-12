Abc Solettificio Manetti sfiora l'impresa, ma cade a Montecatini

Non riesce l’impresa all’Abc Solettificio Manetti che sul PalaTerme della capolista Gema Montecatini cade 77-67 al termine di una gara tutta di rincorsa. Se i gialloblu, alla fine dei giochi, sono riusciti a non far mai scappare definitivamente i termali tenendo la sfida aperta fino agli ultimi due giri di lancette, è altrettanto vero che il finale non è mai stati in discussione. L’esperienza di Bruni e Marengo tra gli esterni e l’atletismo e il talento di Rasio nel pitturato sono state le armi in più della Gema che, questa sera, hanno fatto la differenza.

Quintetti

Gema: Marengo, Neri, Ghiarè, Molteni, Rasio

Abc: Belli, Cicilano, Terrosi, Pucci, Delli Carri

Nonostante i padroni di casa partano subito forte con Raiso sugli scudi, l’Abc resta in scia guidata dal suo principale terminale offensivo, Pucci, ed è proprio la tripla del n.5 gialloblu che vale il 12-9 al 7′. Trascinati da Marengo, però, i termali toccano il +10 sul 19-9, che diventa 21-11 al 10′.

L’Abc torna in campo alzando l’intensità difensiva mentre Scali dall’arco inaugura la frazione e Cicilano ribadisce per il mini break che vale il 21-16. L’esperienza e la precisione di Bruni, però, riportano la Gema sulla doppia cifra di vantaggio (32-22) mentre per l’Abc arriva la tegola del terzo fallo personale di Delli Carri. Belli e Terrosi rimettono in carreggiata i gialloblu (32-27) ma negli ultimi due giri di lancette i locali riprendono il largo andando al riposo lungo sul 42-27.

L’Abc rientra dagli spogliatoi con una buona intensità ma i termali dettano il ritmo della gara e, spinti dal solito Rasio nel pitturato, difendono il vantaggio che resta invariato al 25′ (50-36). Capitan Belli tiene in scia i suoi mentre Delli Carri risponde a Rasio dentro l’area, ma la Gema amministra e chiude la frazione sul 62-50.

Di Corbinelli il -10 all’inizio dell’ultimo quarto a siglare il 60-50, che diventa 67-57 dopo il botta e risposta dall’arco tra Molteni e Terrosi. Prima Spagnolli poi Rasio, però, scavano il solco dando il via alla fuga. Così, dopo il passaggio al 35′ sul 73-57, l’Abc prova a dare l’ultimo assalto con Terrosi che dall’arco riporta per la prima volta lo svantaggio gialloblu sotto la doppia cifra (73-65 al 38′), ma di fatto la Gema resta in controllo e sui liberi di Marengo partono i titoli di coda.

GEMA MONTECATINI – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 77-67

Parziali: 21-11, 42-27 (21-16), 62-50 (20-23), 77-67 (15-17)

Gema Montecatini: Marengo 17, Bruni 11, Zampa ne, Molteni 5, Spagnolli 5, Lai ne, Konate 1, Rasio 26, Neri 12, Leone ne, Cei ne, Ghiarè. All. Del Re. Ass. Angelucci.

Abc Solettificio Manetti: Pucci 16, Scali 11, Lazzeri, Belli 13, Corbinelli 12, Terrosi 9, Talluri, Tavarez ne, Cicilano 2, Delli Carri 4, Lilli ne, Viviani ne. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

Arbitri: Zanzarella di Siena, Posarelli di Grosseto.

Fonte: Abc - Ufficio stampa