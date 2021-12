Gialloblu Castelfiorentino, sconfitta nel big match con Atletica Castello

Dopo sei vittorie consecutive è caduta l’imbattibilità del Gialloblu Castelfiorentino che nel big match della settima giornata del campionato di Promozione si è arreso all’Atletica Castello per 65-66 con i fiorentini che, dopo questa vittoria, hanno raggiunto i gialloblu a quota 12 punti. Come da pronostico si è trattato di una sfida intensa e combattuta che, come si evince dal punteggio, è stata decisa soltanto negli ultimi istanti.

Dopo una partenza tutta in salita, con i ragazzi di Dario Chiarugi che hanno concesso troppo in difesa e sbagliato tante soluzioni in attacco, gli ospiti sono scappati toccando il +16 e chiudendo la prima frazione sul 7-23. Nel secondo quarto, però, è arrivata puntuale la reazione castellana che ha piazzato il contro break accorciando le distanze e andando al riposo lungo sul 30-37. Una gara rientrata nei giusti binari e proseguita sul filo dell’equilibrio al rientro dagli spogliatoi tanto che, dopo il passaggio al 30′ sul 46-53, le due squadre hanno viaggiato a braccetto fino alla sirena, protagoniste di un finale davvero entusiasmante. Poi, sul +5 castellano quando è partito l’ultimo giro di lancette, due bombe a firma Pergola hanno deciso la sfida.

Il prossimo appuntamento, ultimo del 2021, sarà con un altro big match: domenica 19 alle ore 20.30 i gialloblu faranno visita al Mugello, rimasto l’unica squadra ancora imbattuta del girone.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – ATLETICA CASTELLO 65-66

Parziali: 7-23, 30-37 (23-14), 46-53 (16-16), 65-66 (19-13)

Tabellino: Zampacavallo 10, Cavini 2, Turini 1, Buti 14, Gronchi 19, Caggiano 11, Castellacci 4, Ciampolini 3, Talluri 1, Meoni, Pratelli, Paciscopi. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Arbitri: Giovannelli di Rosignano, Liverani di Livorno.

Fonte: Abc - Ufficio stampa