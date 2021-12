Guida maxi scooter senza patente, multa da 6mila euro

A insospettire la Polizia Municipale di Firenze è stato l’andamento incerto con cui procedeva il maxi scooter sui viali. Per questo hanno fermato il conducente scoprendo che era senza patente e altre irregolarità che hanno fatto scattare multe per oltre 6.000 euro. È successo sabato pomeriggio.

Una pattuglia della Polizia di comunità ha fermato il mezzo (un maxi scooter Yamaha TMax ): dai controlli è emerso che il conducente, cittadino del Guatemala presente regolarmente in Italia dal 2013 ma irreperibile a Firenze dal 2018, era alla guida pur non avendo mai conseguito la patente.

Inoltre il maxi scooter è risultato non coperto da assicurazione e non in regola con la revisione statale. Per l’uomo sono scattati verbali per oltre 6.000 euro (5.100 per la mancanza di patente, 866 per assenza di assicurazione, 173 euro per la revisione) . Il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca.