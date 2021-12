Il caso Julian Assange raccontato a Empoli, folla per Stefania Maurizi

Una sala gremita ha accolto, sabato scorso ad Empoli, Stefania Maurizi, giornalista de Il Fatto Quotidiano che da oltre 10 anni segue la vicenda di Julian Assange.

I recenti sviluppi per cui gli Stati Uniti hanno vinto il ricorso davanti all'Alta Corte di Londra contro la sentenza di primo grado che a gennaio aveva negato l'estradizione di Julian Assange dalla Gran Bretagna, hanno reso l’incontro di presentazione del libro Il potere segreto: Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks di stringente attualità.

La questione Assange, che qualora venisse estradato negli USA rischierebbe condanne fino a 175 anni di galera, è centrale per capire l’importanza dell’informazione libera che non a caso la nostra Costituzione pone in posizione di assoluto rilievo dedicandogli un articolo, il 21, tra i più importanti dell’intera Carta.

Anche per questo il Comitato si augura di poter continuare anche nel prossimo inverno ad organizzare eventi in presenza, gli unici che permettono al pubblico di partecipare come parte attiva, per uno scambio di idee fondamentale in ogni democrazia.