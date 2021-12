Incidente tra Empoli Ovest e San Miniato: code in direzione mare

Incidente questa sera in Fi-Pi-Li, intorno alle 18.30 tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Non si conosce al momento il numero dei mezzi coinvolti nel sinistro, avvenuto al km 34 tra le due uscite. Nel tratto di superstrada in direzione Pisa il traffico è momentaneamente fermo: si registrano 3 km di coda.

Aggiornamento ore 19.40: sono saliti a 6 i km di coda tra Empoli e San Miniato. Da quanto si apprende nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti un mezzo pesante e un furgone. Sul posto due ambulanze e la Società Autostrade.