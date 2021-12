Lavori a Capraia e Limite fino a fine anno lungo la sp106

Per lavori di ripristino del manto stradale, a seguito di interventi di riparazione eseguiti da parte di Acque Spa, la Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sp 106 'Traversa di Limite' l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata, al km 2+020 circa (in Viale I. Montagni) ed al km 3+170 circa (in via Dante Alighieri), nel comune di Capraia e Limite, fino al 31 dicembre 2021, con orario lavori 8/18.