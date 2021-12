Lavori all'ex Ser.T, chiuso tratto di via De Neri

Nella giornata di domani, martedì 14 dicembre 2021, dalle 7 alle 18, verrà chiuso temporaneamente il primo tratto di Via dei Neri (da Piazza XXIV Luglio a Via Da Vinci), per poter concludere le lavorazioni relative alla sistemazione del cortile interno dell’edificio “Ex Sert”, rimandate nell'ultima chiusura a causa del maltempo.

L'edificio, recuperato nell'ambito del progetto HOPE "Home of people and Equality", affronta le ultime fasi di lavoro e a breve, nei primi mesi del nuovo anno, sarà pronto per accogliere la nuova Casa della Salute e il condominio solidale "Freedom".

L’accesso a Piazza del Popolo sarà consentito da Via Ferrucci, attraverso Via Giuseppe del Papa, in quanto la telecamera di controllo sarà disattivata negli orari utili ai lavori previsti.

Dunque si entrerà in Via del Papa, si svolterà a destra in Via Leonardo da Vinci e si potrà poi raggiungere Piazza del Popolo attraverso il solito percorso di via De Neri.