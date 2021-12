Tornitori, stagisti e operai: le offerte disponibili questa settimana

Ritorna la vetrina del lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Ogni lunedì proporremo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana)

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O SETTORE HR

La risorsa, inserita direttamente in filiale, si occuperà della gestione del personale somministrato da un punto di vista amministrativo seguendo l'iter di inserimento dei dipendenti presso le aziende clienti (contratti di assunzione, cessazioni, proroghe, gestione malattie ed infortuni).

La risorsa gestirà anche l'inserimento presenze dei lavoratori somministrati, il controllo giustificativi, la contabilizzazione delle ferie, i permessi e i Rol.

La risorsa ideale deve provenire da un percorso di studi economico/amministrativi e possedere una comprovata e solida esperienza in ambito amministrativo, preferibilmente legato al mondo delle APL. Si richiede disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatao_amministrativao_97074/it/

ADD. MANOVIA DI MONTAGGIO CON ESPERIENZA

La risorsa dovrà occuparsi di mansioni legate alla manovia di montaggio quali assemblaggio, finissaggio e controllo qualità. La risorsa ideale deve aver maturato esperienza pregressa nella mansione e si rende disponibile da subito.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_manovia_di_montaggio_con_esperienza_95796/it/

ADDETTO/A LOGISTICA

La risorsa si occuperà della gestione del magazzino, della movimentazione delle merci presenti in magazzino e di verificare le tempistiche relative alla consegna degli ordini ai clienti. La risorsa ideale è una persona dinamica, in grado di rispettare con precisione le tempistiche, di gestire la mole di lavoro e le sopravvenute urgenze. Rappresenta un requisito preferenziale l'aver maturato una solida esperienza in ruoli analoghi.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_logistica_97036/it/

TECNICO PRODUZIONE MECCANICA

La risorsa si occuperà della lavorazione alla fresa e al tornio e di attività di saldatura a TIG e MIG. Il candidato ideale deve avere: conoscenza del disegno tecnico, esperienza (anche breve) con macchine per asportazione di truciolo (Frese, Frese CNC, Torni ecc.), buona capacità di saldatura (TIG, CASTOLIN, Laser, Mig ecc.), conoscenza dei principali strumenti di misura (analogici e digitali), buona conoscenza della lingua inglese.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/tecnico_produzione_meccanica_96352/it/

HR GENERALIST IN STAGE

La risorsa, affiancata dal tutor ed inserita in un team composto da 3 persone, si occuperà di accoglienza candidati e primi colloquio conoscitivi; supporto nelle tenuta dell'intero processo di selezione, dalla presa della Job Description alla presentazione della short list di candidati ai clienti; attività di scouting, attività di screening e tenuta colloqui (telefonici ed individuali); supporto nello svolgimento di attività inerenti la sfera delle politiche attive, come iscrizione dei candidati a Garanzia Giovani, tenuta relazioni con i centri per l'impiego, gestione bandi regionali;

Il/la candidato/a ideale presentano i seguenti requisiti:

laurea e/o diploma in materie giuridiche, economiche o umanistiche e/o titoli equipollenti;

predisposizione per il lavoro in team, buone competenze di problem solving, di gestione delle priorità e capacità organizzative;

buone doti relazionali/comunicative e predisposizione per lavori a contatto con il pubblico;

disponibilità a periodo di stage iniziale; Completano il profilo spiccata passione per il variegato mondo HR e le Politiche Attive del lavoro.

Luogo di lavoro: Certaldo

Link: https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/69545-hr_generalist__stage_risorse_umane_95783

ADD. ASSEMBLAGGIO ELETTRONICO

La risorsa si occuperà dell'assemblaggio di componenti termo-elettriche. Il candidato ideale deve possedere: conoscenze di base riguardanti elettronica analogica e digitale, capacità di assemblaggio meccanico, conoscenze di base di programmi di progettazione elettronica e del processo di creazione di una scheda elettronica (Es. Orcad o Eagle, Dimestichezza con utilizzo di macchine CNC e Laser di taglio, Diploma di istituto tecnico – elettrotecnico. costituisce requisito preferenziale il possesso di una laurea (anche triennale) in ingegneria elettronica o similari ( telecomunicazioni ).

Luogo di lavoro: Circondario empolese-vald’elsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_assemblaggio_elettronico_96346/it/

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it.