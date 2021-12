Le arti marziali di Capraia e Limite medagliate a Napoli: i successi de 'Il Cerchio del Drago'

Domenica 12 Dicembre una piccola delegazione della asd Il Cerchio del Drago di Capraia e Limite si è recata a Napoli per partecipare al Festival di Wushu tradizionale organizzato dalla ITYWA, dopo un anno di pausa a causa della pandemia. Gli oltre 100 atleti arrivati da tutta l’Italia si sono confrontati nella vaie discipline del Wushu tradizionale. Ottima la prestazione degli atleti del Cerchio del Drago.

Alessandro Campaini 1 oro e 2 argenti

Lorenzo Campaini 1 oro e 1 bronzo

Andrea Lascialfari 1 oro e 1 bronzo

Mattia Lascialfari 1 oro 2 argenti e 1 bronzo

Filipponi Lauro 1 bronzo

Mariano Lorenzo 1 bronzo

Morelli Lucrezia 1 oro

Molto soddisfatto anche il Presidente e Maestro della scuola Massimiliano Campaini: "I ragazzi sono stati bravi, non si sono mai fermati nemmeno durante il lockdown allenandosi a casa e in video lezione. È stata dura ma ora, dopo aver ricominciato con gli allenamenti in presenza, speriamo di poter riprendere anche una regolare attività agonistica".

Fonte: Il Cerchio del Drago