Nei giorni scorsi, dichiara il capogruppo di Territori beni comuni in Città Metropolitana di Firenze, Enrico Carpini, "ho incontrato, assieme ai consiglieri comunali di Empoli Beatrice Cioni e Leonardo Masi, alcuni studenti del liceo artistico Virgilio, per capire cosa ha portato alle proteste e all' autogestione della loro scuola.

Rifiuti, muffa, mancanza di materiale didattico, barriere architettoniche, pessime condizioni della struttura, tutte motivazioni, comprovate da alcune foto, sacrosante".

Con azioni immediate "provvederemo a portare all'attenzione delle Amministrazioni empolese e metropolitana le problematiche che Matteo, Leonardo e Jorge a nome di tutti gli studenti ci hanno mostrato.

Nelle scuole di tutta la Città Metropolitana i ragazzi si stanno mobilitando per il loro presente e il loro futuro, per migliorare e migliorarsi insieme, spesso con tanto senso di responsabilità.

È compito dei dirigenti scolastici e degli amministratori ascoltarli e dare risposta alle loro richieste".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze