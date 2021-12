Ludovico Einaudi in concerto a Firenze con il nuovo album "Underwater"

C’è anche Firenze tra le tappe del tour internazionale che Ludovico Einaudi terrà da febbraio 2022, in contemporanea con l’uscita del nuovo album di inediti “Underwater”.

Ludovico Einaudi sarà in concerto lunedì 7 febbraio al Teatro Verdi.

I biglietti (posti numerati 34,50 a 92 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili da oggi online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Si accederà alla sala nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Info info@prgfirenze.it - www.bitconcerti.it. Con Ludovico Einaudi, pianoforte, suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni.

“Underwater” è il primo album in solo degli ultimi venti anni di Einaudi. Registrato “quando il mondo fuori era fermo e silenzioso”, il compositore si è immerso “in uno spazio libero e senza confini, in una dimensione fluida e parallela, senza interferenze esterne.” Ne sono venute fuori “forme brevi, quasi canzoni, scritte di getto al pianoforte”. Anche il suono è il risultato di una ricerca, sottolinea l’artista: “Ho cercato un suono preciso che corrispondesse all’espressione di questa musica, morbido, caldo e profondo. Volevo un pianoforte che parlasse e cantasse”.

“Underwater” esce dopo un anno molto significativo per Ludovico Einaudi, che ha visto l’uscita dell’album “Cinema” con le sue colonne sonore più famose tra cui quelle dei due film più premiati della stagione cinematografica, vincitori di Oscar, Bafta e Golden Globe, “Nomadland” e “The Father”, oltre la serie podcast “Experience: The Ludovico Einaudi Story” con la partecipazione di registi e attori quali Russel Crowe, Chloé Zhao (Nomadland), Florian Zeller (The Father), Shane Meadows (This is England) e Eric Toledano e Olivier Nakache (The Intouchables).

Ludovico Einaudi è tra i compositori contemporanei più presenti nelle classifiche di musica classica a livello mondiale ed è l’artista più ascoltato di tutti i tempi nello streaming classico. Uno stream su dieci in Gran Bretagna, pari a oltre 2,5 milioni di stream al giorno e a 4 miliardi in totale, deriva dalla sue composizioni. La sua musica trascende le generazioni e, oltre ai successi raggiunti nelle classifiche e nello streaming, ha più di un milione di abbonati e 10 milioni di visualizzazioni YouTube, e più di 150 mila su TikTok.

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 055/667566. Si sconsiglia l’acquisto di un biglietto generico.

