Lutto nel M5S, è scomparso l'attivista Nicola Zeloni

“La notizia della scomparsa così improvvisa di Nicola ci ha lasciato attonite, non ci sono parole per esprimere la nostra tristezza e sgomento”. Le consigliere del M5S in Regione Toscana Irene Galletti e Silvia Noferi hanno espresso il loro cordoglio per la morte dello storico attivista Nicola Zeloni, conosciuto da tutti per il suo attivismo a Scandicci e nella regione, e scomparso improvvisamente lo scorso 10 dicembre. “Tutta la comunità del M5S toscano in questi giorni ha ricordato l’energia che ha sempre profuso nell’impegno politico, la sua ironia e la vitalità che sapeva trasmettere a tutti. Nicola c’è sempre stato nei passaggi più importanti della nostra storia, porteremo sempre con noi il ricordo di quei momenti. Ci stringiamo in un abbraccio alla moglie Cristina e ai genitori Alberto e Vincenza per la perdita così dolorosa”.