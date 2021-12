Sei chili di marijuana in un pacco in garage, arrestato

Un 30enne è stato arrestato per spaccio a Monte San Savino. Il giovane, di origini dominicane, è stato fermato dai carabinieri al casello A1 alla guida di un'utilitaria. Sin da subito ha avuto un comportamento risultato sospetto, poi al momento del controllo ha detto di avere in tasca della cocaina, che ha consegnato ai militari.

La perquisizione poi si è estesa a Arezzo, a casa del trentenne. In garage il cane antidroga ha trovato uno scatolone sigillato con del nastro: all'interno tre sacchi di marijuana per un peso di quasi 6 chili. Durante le operazioni è stato perquisito anche un altro condomino, di nazionalità italiana, che è stato segnalato in via amministrativa in quanto trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina e hashish. Alla luce di quanto descritto il 30enne è stato condotto in carcere a Firenze in attesa di comparire di fronte al Tribunale di Arezzo per il reato di detenzione ai fini di spaccio.