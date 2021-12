Per realizzare un sogno, ecco chi ha vinto le borse di studio

Nel sorriso di Valeria onlus, attraverso il suo presidente e il consiglio direttivo, augura a tutti i soci, sostenitori e amici Buon Natale e Felice Anno nuovo. Auguri che, ricambiandoli, vengono estesi ai 150 bambini orfani assistiti in Costa d'Avorio attraverso un progetto di istruzione primaria e secondaria. In questi giorni è stato inviato, al responsabile del progetto, il secondo dei tre bonifici di euro 10.300 destinato all'approvvigionamento di tutto l'occorrente per il secondo trimestre. Stiamo inoltrando, ai sostenitori, le letterine con gli auguri di Natale e le foto aggiornate. Purtroppo qualcuna mancherà, per varie difficoltà, ma ci assicurano che va tutto bene e l'anno scolastico procede regolarmente.

Ultimo importante appuntamento di fine anno, a Sonnino, Sabato 18 Dicembre ore 15,00 con la cerimonia di consegna delle borse di studio "Per realizzare un sogno" ai vincitori ivi residenti. Seguirà, da parte del sindaco di Sonnino, il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Nel sorriso di Valeria onlus e altri enti che si sono particolarmente distinti, in vario modo, nella lotta al covid 19. Siamo orgogliosi per tale attestato , che dimostra come il nostro impegno solidale sia rivolto, oltre che ai due grandi progetti istituzionali, anche alle emergenze che possono presentarsi nei nostri territori e oltre. Ne siamo grati e ringraziamo il sindaco di Sonnino con l'intero consiglio comunale. Il presidente Lucio Tramentozzi.

RINGRAZIAMENTI Anna Gianfelice (offerta stelle di Natale solidali); Angelo Frosini; Alessandro Nacci; Roud Table 76; Enomacelleria Lo Scalco; Gazzarrini Tartufi; Marrucci Ugo; Ceramiche Giglio; Partecipanti alla distribuzione e all'adesione dell'offerta Stelle di Natale solidali; Frantoio Rossetti; Pietro Fierravanti; Rinnovo adozioni scolastiche (Paola Cinotti e amiche di Valeria, Paolo Ippoliti, Cristiana Dotale e Paolo Lanni; Ilenia Giunti).

BORSE DI STUDIO “PER REALIZZARE UN SOGNO”

VINCITORI 2021

(PRIMO ANNO) ANNA MAGNARELLI - LUDOVICA SULLO - FEDERICA LANNI - GABRIEL BONO - FLORIANA MENICHELLI

(TERZO ANNO) OERD DAKOVELI - CRISTIAN VERDONE - SIMONA TRAMENTOZZI - CLAUDIA IPPOLITI - ILENIA e AURORA BONO

(UNIVERSITA’) ELISABETTA FAIOLA - FEDERICA CARDO - ZAKARIA RACKDAOUI - DENADA VRIONI

(UNIVERSITA’, per STEFANIA) SIMONE CONTENTA - GIANLUCA MENICHELLI