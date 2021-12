PD Pisa, Oreste Sabatino nuovo segretario provinciale

Oreste Sabatino è il nuovo segretario provinciale di Pisa del Partito Democratico. Ieri, domenica 12 dicembre, alla Leopolda è arrivata l'ufficialità: l'avvocato 28enne di origini calabresi è stato acclamato all'unanimità. Dal 2016 al 2020 ha guidato i Giovani Democratici e adesso passa alla segreteria provinciale.

"Il Pd - ha detto nella sua relazione - per anni ha vissuto in un clima di congresso permanente, di non riconoscimento e rispetto delle posizioni altrui, di una battaglia di tutti contro tutti che ha indebolito e macchiato la nostra immagine. Ora c'è una rinnovata unità che però non va solo dichiarata, ma praticata. Il tempo dei tatticismi è finito. La Toscana non deve sprecare l'opportunità del Pnrr. La scarsa dotazione infrastrutturale regionale è un elemento di criticità notevole anche per il territorio pisano. L'aeroporto deve restare centrale e gli impegni presi da Regione e Governo su Pit e Piano Nazionale Aeroporti devono essere garantiti, così come gli investimenti di Toscana Aeroporti sullo scalo pisano. Necessari anche interventi sulla ferrovia Pisa-Firenze e sulla Fi-Pi-Li, ma anche sulle manutenzioni delle strade secondarie della provincia".