Permessi e accessi, Empoli proroga la validità per quelli già emessi

Al fine di limitare la circolazione, gli spostamenti e ogni possibile forma di aggregazione, la validità dei permessi sosta ZCS e ZCS Ospedaliera nonché dei permessi e accessi ZTL e AP già emessi, sarà prorogata d’ufficio di 1 anno, fermo restando il mantenimento dei requisiti che ne hanno consentito l’emissione.

Nello specifico, la validità dei permessi ZCS e ZCS Ospedaliera in scadenza al 31 gennaio 2022, viene prorogata al 31 gennaio 2023.

La validità dei permessi e accessi ZTL e AP, in scadenza al 31 dicembre 2021, viene prorogata al 31 dicembre 2022.

Per i permessi ZCS e ZCS Ospedaliera di nuova emissione saranno emessi con scadenza al 31 gennaio 2023, previo appuntamento e presentazione, preferibilmente per via telematica, della relativa documentazione necessaria da parte del richiedente.

I permessi e accessi ZTL e AP di nuova emissione saranno emessi con scadenza al 31 dicembre 2022, previo appuntamento e presentazione, preferibilmente per via telematica, della relativa documentazione necessaria da parte del richiedente.

Restano invariate le vigenti modalità di gestione degli abbonamenti sosta.

INFO E CONTATTI - Come già avviene oggi, l’ufficio Tempolibero è accessibile esclusivamente per le pratiche non gestibili per via telematica, previo appuntamento telefonico da richiedersi: telefonicamente al numero 0571/544622; segreteria telefonica al numero 0571/1656971, lasciando un messaggio alla segreteria con recapito e richiesta; a mezzo e-mail: empoli@tempolibero.city .

ORARI - L’ufficio Tempolibero, posto in Via Ferrucci/Piazza XXIV Luglio è accessibile nei seguenti orari, previo appuntamento telefonico, nel rispetto delle vigenti disposizioni anti contagio: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 14 (escluso i giorni festivi); il giorno successivo alla chiusura delle liste di prenotazione degli abbonamenti dalle 8.30 alle 12.30.

APPROFONDIMENTI - Il centro di Empoli è suddiviso in zone concentriche e partono dal cuore della città: l’Area Pedonale (AP), la Zona a Traffico Liminato (ZTL), la Zona a Controllo Sosta (ZCS).

L’accesso nel centro storico e la sosta dei veicoli negli stalli blu nelle vie e nelle piazze di ciascuna area, sono definiti e regolamentati dall’amministrazione comunale.

Un’altra Zona a Controllo Sosta è istituita nell’area dell’ospedale San Giuseppe (ZCS zona ospedaliera). I dettagli della regolamentazione di ciascuna area sono consultabili a fianco, insieme alle mappe e alla modulistica necessaria per richiedere permessi di accesso, di sosta e deroghe. A questo link tutte le info: https://www.empoli.gov.it/mobilita/area-pedonale-ztl-zcs