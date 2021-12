Piantati undici piccoli abeti a Pontedera

Si sono concluse in queste ore le piantumazioni di undici piccoli abeti (di due metri e mezzo di altezza) in altrettanti luoghi della città di Pontedera. Si tratta di una operazione concertata con le Consulte che ha riguardato tutto il territorio, sia i quartieri che le frazioni. Proprio nei luoghi, scelti dai residenti (per la maggior parte si tratta di parchi e piazze) sono stati installati gli alberi simbolo del Natale.

"E' un altro passo importante che, se da una parte, testimonia l'impegno per l'ambiente, dall'altro vuole coinvolgere i cittadini - spiega l'assessore comunale Mattia Belli - gli alberi saranno infatti patrimonio di ogni comunità locale, che se ne prenderà cura pensando anche ad iniziative specifiche".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa