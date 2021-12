Publiacqua "sgorga" a Fiesole da gennaio

“Benvenuta Fiesole”. E’ questo il saluto scelto da Publiacqua per presentarsi ai cittadini del Comune. Dal 1° gennaio 2022 il Comune di Fiesole sarà infatti la 46° stella del territorio dove Publiacqua gestisce il servizio idrico integrato. Una acquisizione importante e carica di aspettative per entrambi che ci è sembrato giusto anticipare attraverso una presenza fisica sul territorio.

Publiacqua sarà presente per otto giorni a Fiesole toccando tutte le principali località e frazioni. Una presenza che, come detto, anticipa di pochi giorni l’effettivo inizio della gestione e che, nelle intenzioni della società, dovrà servire per far conoscere ai cittadini l’azienda ed i servizi che la stessa mette loro a disposizione ma anche per raccogliere esigenze e rispondere a domande e dubbi che un passaggio di gestione può talvolta generare.

Per far tutto questo presso lo spazio espositivo saranno presenti ogni giorno incaricati di Publiacqua e sarà in distribuzione materiale informativo.

Materiale informativo che Publiacqua ha anche raccolto in un apposito kit di benvenuto che sarà disponibile sia nel suddetto spazio espositivo ma anche in punti specifici del territorio concordati con l’amministrazione comunale.

A partire da lunedì 13 dicembre, inoltre, sul sito di Publiacqua (www.publiacqua.it) sarà disponibile una pagina dedicata che si chiamerà appunto “Benvenuta Fiesole” dove i cittadini potranno trovare tutte le info principali relative all’azienda, ai suoi servizi ed al passaggio di gestione del servizio idrico integrato sul Comune di Fiesole.

Informazioni che nei prossimi giorni saranno peraltro rilanciate anche sui profili social di Publiacqua, a cominciare dalla pagina Facebook.

Il calendario delle presenze sul territorio:

Martedì 14 dicembre – Compiobbi (Via Sambre angolo Via Romena): orario 8.30-13.00 e 14.00-17.00

Mercoledì 15 dicembre - Pian di San Bartolo (parcheggio via dei Mandorli): orario 8.30-13.00 e 14.00-17.00

Giovedì 16 dicembre - Pian del Mugnone (Piazza della Repubblica): orario 8.30-13.00 e 14.00-17.00

Venerdì 17 dicembre - Girone (Piazza Sandro Pertini): orario 8.30-13.00 e 14.00-17.00

Sabato 18 e Domenica 19 dicembre – Capoluogo (Piazza Mino da Fiesole): orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00.

Lunedì 20 e Martedì 21 dicembre - Caldine (Piazza dei Mezzadri): orario 8.30-13.00 e 14.00-20.00

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa