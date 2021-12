Qualità della vita, le province di Firenze e Pisa salgono in classifica

Firenze è 11esima e esulta. Prato e Pisa possono dirsi molto contente, specie per quanto riguarda le donne. La classifica delle migliori province d'Italia per qualità della vita stilata da 'Il sole 24 ore' dà un quadro importante sulla Toscana.

Scatta una fotografia del nostro paese attraverso 90 indicatori statistici su base provinciale divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. Quest'anno il focus è sulla ripresa post pandemia e sui divari di genere e generazionali che persistono nelle varie province.

Firenze passa dal 27esimo all'11esimo posto nella classifica globale. Considerando le toscane Siena è d'argento e si piazza al 15esimo, perdendo quattro posti. Pisa diventa 22esima (+18 rispetto al 2020), Arezzo è 41esima (-6 posti in un anno), Grosseto è al 53esimo posto (-2), Prato 54esima (-26), Livorno 55esima (-11), Lucca è 58esima (+7), Massa Carrara è 72esima (+1) e infine Pistoia è 73esima, migliorando di quattro posti la performance di dodici mesi fa. Trieste è la migliore d'Italia, la top ten è dominata dal Nord Est.

Il focus su Firenze dice che è la migliore in Italia come smart city (quindi wifi pubblico e servizi online) ma tra le peggiori per gli esposti presentati sull'inquinamento acustico. La Metrocittà è in crescita per sicurezza e demografia, inoltre è quinta per cultura e tempo libero. Esce però dalla top ten italiana per ambiente e servizi.

Per quanto concerne la qualità della vita delle donne è Prato a sorridere. 'Il sole 24 ore' la incorona seconda miglior provincia d'Italia dietro a Treviso. Bene anche Firenze, quinta e miglior Città Metropolitana d'Italia, e Pisa settima. Massa Carrara è l'ultima toscana, 67esima.

"Non facciamo trionfalismi ma questo risultato - in un momento difficile segnato dal Covid - ci dà fiducia e energia per andare avanti nel governo della città più bella del mondo" è il commento su Facebook del sindaco di Firenze Dario Nardella.