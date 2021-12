In carcere il rapinatore con spray urticante: l'arresto a Firenze

Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Firenze hanno arrestato un cittadino tunisino, K.S., 25enne, pregiudicato, trasferendolo nel carcere di Firenze. Si ritiene che sia l'autore di una rapina e una tentata rapina, commesse in centro a Firenze.

I fatti. La rapina fu commessa lo scorso 16 novembre, nei pressi della Stazione Leopolda. La vittima di rapina fu colpita al volto con un pugno e tramortita con l'utilizzo dello spray urticante, per poi venire derubata della propria bicicletta e di 1.000 euro.

La tentata rapina invece risale ad alcuni giorni prima, il 10 novembre in via Santa Caterina da Siena. In questo caso ancora una volta è stato utilizzato lo spray urticante per sottrarre il cellulare. L'uomo fu bloccato da un passante e per scappare ha spruzzato al passante lo spray, lasciando la refurtiva e fuggendo.