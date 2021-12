Ha immobili in Costa Azzurra ma prende il reddito di cittadinanza

Due immobili in Costa Azzurra di sua proprietà, ma prende il reddito di cittadinanza. E poi c'è chi lo percepisce pur avendo misure cautelari in corso, chi utilizzando false identità e chi dicendo di pagare un affitto per un appartamento da cui è stato sfrattato. Sono venti le persone denunciate dalla guardia di finanza di Lucca per aver preso illecitamente il RdC.

Le indagini delle fiamme gialle lucchesi hanno scoperto un ammontare complessivo di 135mila euro percepiti illegalmente. L'operazione, portata avanti con l'aiuto dell'Inps, ha fatto scoprire venti persone che sono state denunciate. In alcuni casi è stata omessa la dichiarazione di vincite di gioco, come le proprietà in Costa Azzurra (Francia) da parte di uno dei denunciati.

I finanzieri hanno segnalato alla Direzione Provinciale dell’INPS le venti persone con l'obiettivo di procedere all’immediata attivazione del recupero delle somme incassate in modo illegittimo. Si provvederà anche al blocco dei contributi richiesti ma non ancora erogati.