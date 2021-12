Scuola media a indirizzo sportivo, la novità a Lastra a Signa

Presentate questa mattina alla stampa alcune novità che l’Istituto comprensivo di Lastra a Signa offrirà a tutti gli iscritti, in collaborazione con le associazioni locali e con il Comune. Si tratta di progetti che saranno attuati nel breve periodo, a partire dalle prossime vacanze di Natale, e iniziative che invece riguardano l’anno scolastico 2022/2023.

L’istituto comprensivo ha deciso infatti di offrire delle aperture straordinarie, in continuità con quanto successo in estate, durante le prossime vacanze di Natale: sarà possibile frequentare le attività di teatro e sport proposte dalla scuola in collaborazione con il Teatro delle Arti e le associazioni sportive del territorio il 18 dicembre, il 27-28 -29 e 30 dicembre (solo la mattina e su iscrizione).

La novità più grande riguarda però il prossimo anno scolastico 2022/2023 quando sarà attivata una sezione a indirizzo sportivo presso la scuola media Leonardo Da Vinci. L’iniziativa prevedrà un allungamento del tempo scuola di due ore a settimana (da 30 a 32 ore) e si concentrerà su un percorso didattico focalizzato sullo sport ma soprattutto inteso come benessere, prevenzione, educazione alla salute, educazione alimentare.

Saranno proposti dei percorsi didattici particolari e delle uscite che potrebbero essere effettuate presso la scuola di vela, un parco avventura o la ciaspolata nel periodo invernale. La scuola aderirà alla rete nazionale scuola media dello sport.

"L’innovativo progetto della sezione a orientamento sportivo e le attività proposte dalla scuola durante le vacanze di Natale - ha spiegato il sindaco Angela Bagni - confermano ancora una volta l’ottima collaborazione dell'Istituto Comprensivo con tutte le più importanti realtà del territorio. Una parola in più va spesa per la novità del prossimo anno, che ricordiamo rafforza e nasce anche dal protocollo d’intesa fra scuola, mondo sportivo e Comune firmato qualche mese fa, dimostrando la grande sensibilità dell’istituzione scolastica che sta dentro una comunità e sa cogliere le soluzioni e le opportunità più giuste per i ragazzi".

"Questo della scuola a indirizzo sportivo è un progetto - ha aggiunto la dirigente del Comprensivo Eleonora Marchionni - che verrà attuato in autonomia con proprie risorse e in collaborazione con il Comune (soprattutto per quanto riguarda la possibilità di usufruire del trasporto scolastico e della mensa) e con le associazioni sportive. Un percorso curriculare, il secondo di questo tipo in Toscana, dove lo studente potrà provare nuove attività ed esperienze che contribuiranno a formare e arricchire il suo percorso di crescita in modo consapevole".

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa