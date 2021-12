Sigma Sei di Paolo Polverosi, codice sconto per la consulenza e la formazione

Sigma Sei di Paolo Polverosi: la consulenza e la formazione per le piccole e medie imprese

Oltre venti anni trascorsi nella consulenza alle piccole e medie imprese toscane nelle certificazioni aziendali qualità, sicurezza, ambiente, la formazione e il supporto negli adempimenti obbligatori (sicurezza sul lavoro, privacy, energia, ambiente).

A chi utilizzerà il codice sconto "GONEWS2021" durante l'acquisto sul sito e-commerce www.sigmasei.it nelle sezioni E-Formazione e/o E-Consulenza avrà uno sconto immediato del 25% sul prezzo di listino. Potranno scegliere la formazione o consulenza desiderata e le attività saranno svolte in presenza o aula virtuale o in remoto a seconda dei casi. Il coupon potrà essere utilizzato una sola volta e sarà applicato all'intero ordine, il quale potrà ottenere più corsi e consulenze.

Affrettatevi: la validità del Coupon è fino al 10/01/2022

Sigma Sei aiuta le aziende a crescere

SIGMA SEI si avvale delle metodologie e conoscenze maturate da Paolo Polverosi nei 25 anni di consulenza aziendale per aziende private e pubbliche nazionali. Ad affiancarlo anche professionisti e società collegati in rete per offrire l’integrazione del sistema d’offerta, lo scambio ed integrazione di competenze e conoscenze, la crescita strutturale ma con alti livelli di flessibilità e senza extra costi.

La clientela è il nostro maggiore patrimonio.

Sono ben 150 i clienti serviti con continuità nei 20 anni di attività dell'azienda di via Guido Monaco, 2 (Empoli).

Sigma Sei è costantemente impegnata a identificare e soddisfare le esigenze dei nostri clienti con la fornitura di servizi di alta qualità e con una cooperazione di ampio respiro, tesa a introdurre innovazioni congiunte, di reciproco vantaggio.

I servizi offerti

Sigma sei di Paolo Polverosi offre i seguenti servizi in E-Consulenza in remoto e E-Formazione in aula virtuale:

- Bilanci di Sostenibilità- Rating ESG

- Sistemi di Gestione per la Qualità-ISO 9001

- Sistemi di Gestione per la Sicurezza– ISO 45001

- Risk Management Systems – ISO 31000

- Business Continuity – ISO 22301

- Sociale SA 8000 – ISO 26000-Codice Etico

- Information Security-Privacy– ISO 27001

- Sistemi di Gestione Anticorruzione – ISO 37001

- Sistemi di gestione energia - ISO 50001

- Sistemi per la gestione ambientale ISO 14001-EMAS

- Responsabile servizio prevenzione e Protezione RSPP esterno

- Formazione in materia di certificazioni, sicurezza sul lavoro, privacy.

- Accreditamento agenzie formative e socio sanitarie

- Finanza e Innovazione agevolata

- Governance d’impresa – D.Lgs. 231/01

- Certificazione EN ISO 13485:16 Dispositivi medici

- B Impact società benefit

- Compliance COVID-19 ISO 45002

Sigma Sei di Paolo Polverosi

Via Guido Monaco, 2 (Empoli)

Via Cavallotti, 96 (La Spezia)

E-mail: polverosi@sigmasei.it

www.sigmasei.it