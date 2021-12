Arriva Spiderman con tanti regali per i piccoli pazienti dell'ospedale di Pisa

E’ arrivato Spiderman questa mattina nel giardino antistante la clinica pediatrica del Santa Chiara per consegnare personalmente - all’aperto, ai piccoli pazienti degli ambulatori, e poi a quelli ricoverati nei reparti di Oncoematologia pediatrica - i doni dell’associazione “Il sorriso di Andrea”, nata in memoria di Andrea Baldini, recentemente scomparso a 28 anni, dopo aver combattuto contro un tumore raro, che da allora si propone di realizzare i sogni e i desideri dei bambini oncologici grazie a raccolte benefiche periodiche.

Così questa mattina il loro testimonial d’eccezione è stato il supereroe Spiderman. Sotto la maschera si cela Mattia Villardita, giovane ligure con un passato trascorso negli ospedali da bambino per una malattia congenita e che ormai da anni visita i reparti pediatrici degli ospedali italiani per andare personalmente a incontrare i bambini, ove possibile, o comunque regalare l’oro l’emozione di aver visto in carne e ossa il supereroe dei fumetti così tanto amato.

Un modo estremamente efficace di supportare le cure e le sofferenze della malattia che gli è valso anche l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, consegnatagli direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’incontro con Papa Francesco.

Fonte: Aoup