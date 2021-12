Tentano di rubare le impalcature da un'abitazione: arresto e denuncia nell'Aretino

Mentre erano intenti a rubare delle impalcature dal ponteggio di una casa in ristrutturazione, sono stati notati dal proprietario e sorpresi dai carabinieri intervenuti. È successo nell'Aretino, a Civitella in Val di Chiana, dove i militari della Sezione Radiomobile di Arezzo hanno arrestato un uomo e denunciato il complice, rintracciato dopo la fuga.

Dopo la segnalazione del proprietario, che aveva visto i due mentre stavano prelevando il materiale edile dalla sua proprietà, sono arrivati sul posto i carabinieri che hanno sorpreso un 36enne di origine albanese mentre stava caricando alcune impalcature sul proprio furgone. L'altro uomo, un 29enne connazionale senza fissa dimora, si era intanto allontanato ma successivi accertamenti hanno permesso ai carabinieri di risalire alla sua identità e di denunciarlo per concorso in tentato furto aggravato. La refurtiva è stata restituita al proprietario dell'abitazione in costruzione e il 36enne è stato arrestato. L'esito dell'udienza per direttissima ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo gli arresti domiciliari.