Undici vie da rifare a Scandicci, 400mila euro investiti

La Giunta ha approvato le opere di manutenzione straordinaria per Spontini, Pantano, Cimarosa, Pacini, Fonti; intanto è in dirittura d’arrivo l’aggiudicazione dei lavori su Pisana, Poccianti, Donizetti, Rinaldi, Nazioni Unite, Scandicci alto, accesso a scuola XXV Aprile.

Approvati dalla Giunta nella seduta di venerdì 10 dicembre 2021 i progetti di manutenzione straordinaria per largo Spontini, largo Spontini interno e via del Pantano, via Cimarosa e via Pacini a Casellina, oltre che per la strada collinare via delle Fonti nel tratto tra via della Lavanderia e via di Valle. L’importo totale per gli interventi di Casellina è di 273.110,16 euro, quello per via delle Fonti 150.666,51 euro, per un ammontare complessivo di 423.776,67 euro. I lavori saranno realizzati dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro, che a seguito di gara di appalto si occupa dei lavori di manutenzione straordinaria di strade, piazze e marciapiedi nel territorio, con una procedura già adottata negli ultimi anni che permette al Comune di ottenere importanti economie di scala, oltre a dare la possibilità di agire più agevolmente nei casi in cui gli uffici dell’Amministrazione comunale individuino situazioni con necessità di interventi rapidi.

Sempre nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria strade, è in dirittura d’arrivo a metà dicembre la procedura per l’affidamento dei lavori per i progetti di riqualificazione di via di Rinaldi tra via delle Fonti e la località Casarsa, via delle Nazioni Unite tra le rotonde Primo maggio e 17 marzo, via Poccianti in corrispondenza con largo Macchiaioli, via Pisana tra via della Pieve e via di Castelpulci, via Donizetti tra via Rialdoli e via dell’Acciaiolo, i vialetti d’accesso alla scuola XXV Aprile di Vingone e viale Europa per quanto riguarda il consolidamento della scarpata e il ripristino del marciapiede.

“L’obiettivo è quello di strade sempre più sicure, in ogni quartiere – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi - la programmazione dei lavori di riqualificazione delle vie, dei marciapiedi e delle piazze di Scandicci tiene infatti conto delle priorità dettate dalla tutela dei pedoni e degli automobilisti lungo i percorsi cittadini ed extraurbani, oltre che della diffusione degli interventi in tutto il territorio. Un’attenzione particolare viene data anche al decoro delle strade urbane e collinari. Grazie all’impegno dei nostri uffici tecnici e amministrativi riusciamo a portare avanti in contemporanea la pianificazione e la progettazione degli interventi, oltre all’affdamento dei lavori dei diversi lotti, aiutati in questo dalla modalità di aggiudicazione tramite accordo quadro che semplifica le procedure e fa risparmiare il Comune, quindi i cittadini”.

Di seguito gli interventi approvati dalla Giunta.

VIA CIMAROSA, tratto compreso tra via Baccio da Montelupo e via del Pantano

Marciapiedi: rifacimento parziale di alcuni tratti previo demolizione del vecchio massetto e ricostruzione della nuova soletta, sostituzione parziale dei cordonati e delle zanelle divelte, demolizione parziale della pavimentazione in gres in angolo tra via Cimaroa e via Pacini, rifacimento completo del tappetino d’usura in conglomerato bituminoso. Carreggiata: risanamento parziale della carreggiata nel tratto compreso tra via Baccio da Montelupo e via Pacini previo rifacimenbto dello strato di collegamento “binder”, risanamento in adiacenza della zanella nel tratto antistante Largo Spontini a causa delle presenza delle radici dei pini, stesa del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale per l’intera superficie previo fresatura del manto esistente.

VIA PACINI, tratto compreso tra via Bassa e via Cimarosa

Marciapiedi: rifacimento parziale di alcuni tratti previo demolizione del vecchio massetto e ricostruzione della nuova soletta, sostituzione parziale dei cordonati e delle zanelle divelte, demolizione parziale della pavimentazione in gres in angolo tra via Pacini e via Cimarosa, rifacimento completo del tappetino d’usura in conglomerato bituminoso. Carreggiata: risanamento parziale della carreggiata in prossimità dell’intersezione con via Cimarosa previo rifacimenbto dello strato di collegamento “binder”, stesa del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale per l’intera superficie previo fresatura del manto esistente

LARGO SPONTINI

Marciapiedi: rifacimento parziale di alcuni tratti previo demolizione del vecchio massetto e ricostruzione della nuova soletta, sostituzione parziale dei cordonati e delle zanelle divelte, rifacimento completo del tappetino d’usura in conglomerato bituminoso. Giardino: sostituzione di 15 alberature (pini) con 16 nuove alberature composte da platani, tigli, querce e cipressi, realizzazione dell’impianto di irrigazione, sostituzione pressochè totale dei cordonati e delle zanelle perimetrali e dei manufatti divelti delle aiuole delle piante, realizzazione di percorsi pedonali esterni in conglomerato bituminoso anziché in autobloccanti, rettifica della geometria di alcune aiuole a verde. Carreggiata: risanamento parziale della carreggiata nel tratto compreso tra via Cimarosa e la rotatoria con via Boito previo rifacimenbto dello strato di collegamento “binder”, risanamento in adiacenza della zanella nel tratto antistante il giardino a causa delle presenza delle radici dei pini, stesa del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale per l’intera superficie previo fresatura del manto esistente.

LARGO SPONTINI (INTERNO) – VIA DEL PANTANO

Marciapiedi: rifacimento parziale di alcuni tratti previo demolizione del vecchio massetto e ricostruzione della nuova soletta, sostituzione parziale dei cordonati e delle zanelle divelte, rifacimento parziale del tappetino d’usura in conglomerato bituminoso. Carreggiata: stesa del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale per l’intera superficie previo fresatura del manto esistente.

VIA DELLE FONTI

Il tratto di intervento misura circa 2,4 km; su tale estensione sono previsti: asfaltatura della carreggiata, previo fresatura dove necessario, per una lunghezza complessiva di circa 1,4 km; pulizia delle fossette e cunette laterali (sull’intero tratto); risagomatura delle banchine stradali (sull’intero tratto); opere murarie per la regimazione delle acque meteoriche e di filtrazione nei pressi della discesa in corrispondenza del “Borro di Valimorta”; opere murarie per la regimazione delle acque meteoriche nei pressi dell’abitato di Vigliano; sostituzione del cavidotto dell’illuminazione pubblica per un tratto di circa 135 m posto tra il “Borro di Valimorta” e l’abitato di Vigliano.

Preventivamente all’esecuzione dell’asfaltatura della carreggiata verranno eseguite le opere murarie per la regimazione delle acque meteoriche e di filtrazione nei pressi della discesa in corrispondenza del “Borro di Valimorta” e nei pressi dell’abitato di Vigliano, nonché la sostituzione di un tratto di cavidotto della pubblica illuminazione.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa