Vinci Capitale della Cultura, Forza Italia: "Amministrazione renda partecipi tutte le forze del territorio"

La presentazione del dossier “Vinci Capitale italiana della cultura 2024” è un passo avanti importante nella giusta direzione. Felici che tanti nostri richiami alla necessità che il territorio investa sul turismo e cultura siano state condivise e poste al centro del dossier presentato al Ministero, così Paolo Gandola Consigliere metropolitano di Forza Italia-Centrodestra per il cambiamento insieme alla Consigliera comunale di Vinci Manuela Landi e al Coordinatore comunale di Forza Italia Andrea Parri.

Da sempre – proseguono gli esponenti azzurri – siamo stati favorevoli a rendere Vinci una città attrattiva dal punto di vista turistico, non si contano le nostre tante proposte e le tante sollecitudini verso l’amministrazione; oggi, finalmente, con questo dossier, molte delle nostre aspettative trovano soddisfazione. Peccato, però, che il Consiglio comunale e le commissioni consiliari siano rimaste nell’ombra nella definizione del progetto di candidatura. Noi già in ottobre avevamo espresso la nostra massima disponibilità a collaborare ed il nostro Consigliere metropolitano Gandola aveva richiamato la Città Metropolitana ad abbracciare convintamente la proposta di candidatura.

Oggi, il fatto che la conferenza stampa si sia tenuta proprio in Palazzo Medici Riccardi a Firenze, insieme alla Consigliera delegata Perini dimostra che le nostre richieste non sono rimaste inascoltate e la strada intrapresa potrebbe essere quella giusta.

Vogliamo fare un appello – dicono Gandola, Landi e Parri all’unisono – chiediamo al Sindaco di indire a stretto giro un incontro aperto alle forze sociali, politiche, culturali e associative del territorio affinchè, in quella sede, si possa ancora di più approfondire e condividere la progettualità pensata per celebrare Vinci ed il suo sommo cittadino nell’anno della cultura. Siamo convinti, infatti, che una città che si presenta unita avrà maggiori possibilità di vittoria. Contestualmente, chiederemo anche ai nostri parlamentari, di sottoscrivere con noi un impegno al fine di sostenere con forza le richieste di finanziamento che proverranno dalla città al fine di renderla maggiormente accogliente e competitiva.

Infine, dichiara il consigliere metropolitano Gandola, è importante che la Città Metropolitana sin da ora definisca una serie di investimenti manutentivi sulla viabilità di propria competenza valutando, perché no, anche di portare il sistema BUS RAPID TRANSIT, al momento non previsto, anche a Vinci collegandola così in modo veloce e continuativo con la Stazione di Empoli.