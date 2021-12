Campionati equitazione 2021, medaglie e soddisfazioni per il Centro Ippico Empolese

Gruppo Centro Ippico Empolese del tecnico Ottavia Corsi

Si sono conclusi i Campionati Toscani indoor di equitazione 2021 e non poteva che chiudersi nel migliore dei modi per il Centro Ippico Empolese con degli ottimi risultati, che ha visto Erica Santini su Paprika medaglia d’oro e vince cosi il Campionato Pulcini cat. 60, Alessia Anzisi su Paprika medaglia d’oro e vince il Campionato Avviamento cat. 70, Jenny Castellacci su Lizzy H medaglia di bronzo Trofeo Promesse cat. 90, Tiberio Bargagna su T-touch medaglia di bronzo Trofeo Primi Galoppi cat. 50. Non da meno le debuttanti, con il loro primo Campionato, Noemi Grigore su Irlanda, Bianca Mascagni su T-touch, Giuditta Lanzillotti su Malforin e la piccola Chiara Fiorenti su Sultan, rientrano tutte tra le prime dieci in classifica.

Stefania Caporaso

Abbiamo poi Stefania Caporaso su Gilda che debutta in categoria per i Campionati Toscani, conquistando il Brevetto in soli tre mesi, mentre Irene Ghinassi su Ascot Ms doppio zero categoria 115 e 120, Francesco Boldrini su Landman doppio zero in categoria 115 e 120, Ludovica Giorgi su Kirandor tre percorsi netti in tre giorni categoria 115-120-125, Giorgia Zamagni su Chantal doppio zero e un primo posto in categoria 115, Eleonora Franchini su Kiss Me Cavaro tre percorsi netti con un secondo e un terzo posto in cat. 115, Ginevra Dentato su Gradento al debutto, con il suo nuovo cavallo, due percorsi netti, Marta Pagni su Tobaia un netto nella gara di domenica.

Un ringraziamento speciale ai tecnici Riccardo Roversi, Alessio Bianchi e Ottavia Corsi per il lavoro svolto e grazie alla loro professionalità hanno permesso di portare a casa 30 medaglie quest’anno. L’equitazione, racconta il tecnico Alessio Bianchi, è uno sport, un gioco, una passione, è un rapporto affettivo con il cavallo che completa la crescita della persona.

Fonte: Centro Ippico Empolese