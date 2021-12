Il suo cane da caccia in una gabbia all'interno di un garage. L'animale non aveva spazio per muoversi ed era tenuto in precarie condizioni igienico sanitarie. La gabbia era grande circa cinque metri quadrati. Il proprietario è stato quindi sanzionato dopo un controllo delle guardie zoofile dell'Enpa del nucleo provinciale di Firenze. Si tratta di un uomo residente a Scandicci.