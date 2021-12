Guasto al sistema di controllo della circolazione dei treni alla stazione di Pisa. Il guasto, avvenuto per motivi ancora da accertare, è durato circa una mezz'ora, provocando ritardi e due treni cancellati. I principali disagi sono stati riscontrati su tutta la linea Tirrenica e nei collegamenti verso Firenze. Il guasto è stato risolto verso le 13, i ritardi sono quindi stati via via smaltiti.