Isendu vince il Premio Fiorino Innovazione 2021

E' la startup Isendu la vincitrice del Premio “Fiorino Innovazione 2021” riconoscimento per l'innovazione nei servizi, ideato da Confartigianato Imprese Firenze e Confindustria Firenze. Isendu, il cui CSO è oggi Richard Belluzzo, già President e Chief Operating Officer di Microsoft, e curatore della progettazione dell’intera linea Xbox, è composta da un team fiorentino ed è dislocata in tre poli: Firenze, Milano e Terni, dove è presente la sede legale. La startup aiuta gli e-commerce a crescere attraverso una più efficace gestione delle spedizioni e delle vendite online.

Sono stati consegnati anche premi speciali per HM Cyber Security, Vino.com, Bcc, Storie di Firenze e Nana Bianca. Menzioni speciali per Miss Dora e Book Dealer. La cerimonia è avvenuta oggi all'interno della sede di Nana Bianca, a Firenze.

L’iniziativa – realizzata col patrocinio del Comune di Firenze e della Camera di Commercio di Firenze e con il sostegno della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” e Murate Idea Park – ha lo scopo di valorizzare le iniziative innovative, a prescindere dal contenuto tecnologico dell’innovazione stessa, che hanno avuto un impatto significativo sulla città di Firenze: sono state così premiate le migliori esperienze realizzate nei settori dell’industria, artigianato, commercio e servizi, dell’università, della Pubblica amministrazione e del terziario.

“Siamo lieti - ha sottolineato il presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Vittorio Sorani - che il Fiorino all'innovazione sia giunto alla seconda edizione. Dopo la pausa a causa della pandemia torniamo con la volontà di premiare le realtà più innovative sul territorio. Parliamo di aziende innovative non soltanto sotto il profilo tecnologico ma anche sotto il profilo della metodologia di promozione e sotto l'aspetto della comunicazione. È un premio che per noi è particolarmente importante in questa fase perché ci siamo detti in più di un'occasione che l'innovazione è la chiave per poter ripartire. Il contesto attuale ha in un certo senso selezionato imprese, mondo del sociale, istituzionali: le ha selezionate soprattutto sulla capacità di innovare, di essere presenti sul mercato con tecnologie avanzate ma anche con metodologie di comunicazione diverse. Siamo molto contenti che anche quest'anno abbia aderito il Comune di Firenze e la Camera di commercio a questa importante manifestazione promossa da Confartigianato e Confindustria”.

“L’innovazione è una precondizione per una ripartenza adeguata alle straordinarie potenzialità di Firenze - ha aggiunto Lapo Baroncelli, vice presidente di Confindustria Firenze -. Questo territorio, che storicamente rappresenta una delle piattaforme manifatturiere più importanti di Europa, ha la necessità di consolidare il proprio posizionamento con una innovazione continua di prodotto, processo e mercato. E’ anche con iniziative come questa che possiamo valorizzare e incentivare quel genio creativo e quello spirito di intraprendenza che sta alla base di ogni iniziativa imprenditoriale; le startup premiate ne sono un esempio importante”.

“Il Covid - ha detto l'assessore all'innovazione e smart city del Comune di Firenze Cecilia Del Re – ci ha fatto capire quanto è importante avere a disposizione strumenti e canali innovativi per affrontare in modo resiliente ogni tipo di cambiamento. Dobbiamo investire sempre di più sull'innovazione, in tutti i settori, in modo da valorizzare le esperienze realizzate da istituzioni, industria, artigianato, commercio e servizi, proprio come fa il Fiorino dell'Innovazione. E' un riconoscimento che apprezzo molto e che in città mancava”.

Fonte: Ufficio Stampa