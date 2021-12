Jeff Koons sposami, imbrattato il palazzo che ospita la mostra a Firenze

"Jeff Koons marry me', ovvero Jeff Koons sposami.

Una bella manifestazione d'amore se non fosse che è stata scritta con la vernice bianca sul bugnato di due facciate di Palazzo Strozzi a Firenze. Lo storico edificio ospita la mostra dell'artista intitolata 'Shine' fino al 30 gennaio. L'imbrattamento è stata scoperta stamani e la scritta si estende ad angolo interessando due facciate dello storico palazzo.

"Un atto di vandalismo molto grave. Stiamo già ripulendo le facciate e confidiamo che la polizia mucipale possa individuare quanto prima i responsabili di questo gesto indegno". Così la vicesindaca Alessia Bettini ha commentato la grande scritta.

"Le indagini della polizia municipale sono in corso e sono state acquisite le immagini delle telecamere - ha aggiunto la vicesindaca - gli esperti sono al lavoro da stamani per ripulire le facciate sotto la supervisione dei tecnici del Comune".

"Qui ci vuole un decreto legislativo che abbia la funzione di scoraggiamento per la gente che imbratta monumenti unici al mondo del Rinascimento e del nostro passato". Lo ha affermato Eike Schmidt, direttore degli Uffizi. "Quando ci fu il camion in retromarcia che andò contro il Corridoio vasariano la multa fu di soli 250 euro, una cosa assolutamente ridicola. Bisogna aumentare le multe: e se viene fatto con dolo, come in questo caso, bisogna anche prevedere altre misure".