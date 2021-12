Mille vaccinazioni al Ceppo di Pistoia, trasferito il Punto Prelievo

In ragione del fatto che presso il “Ceppo” vengono ora svolte le vaccinazioni anticoronavirus ed il presidio ha quindi assunto la funzione di Hub, con un’apertura continuata dalle ore 8 alle 20, garantendo fino a 1.000 somministrazioni giornaliere, il “Punto Prelievo” è stato trasferito temporaneamente presso il distretto in Vicolo Santa Caterina, sempre nel centro cittadino di Pistoia.

Ieri è stata la prima giornata con l’apertura dell’Hub prevista anche al mattino: sono stati 991 i cittadini ai quali è stato somministrato il vaccino.

“Un’adesione notevole- l’ha definita il direttore della zona distretto, il dottor Daniele Mannelli- il totale delle somministrazioni effettuate ieri nell’Hub del ‘Ceppo’ è numericamente tra i più alti a livello aziendale, dopo il Mandela di Firenze e il Pegaso2 di Prato”.

Da giovedì inizieranno anche le vaccinazioni pediatriche.

“Stiamo ultimando gli allestimenti - ha proseguito Mannelli - per creare degli spazi che saranno a misura di bambino, anche grazie alla collaborazione del reparto pediatrico del San Jacopo e di associazioni ed esercizi pistoiesi”.

Sul versante dei prelievi ematici e della consegna dei campioni biologici, la ASL ricorda che al distretto in Vicolo Santa Caterina l’accesso è in modalità diretta e, quindi, è sempre da considerare che l'utente attenda il proprio turno per il prelievo, in ordine cronologico di accesso. Per chi invece vuole accedere al servizio con l’appuntamento certo l’Azienda invita ad utilizzare il sistema ZeroCode, che consente di prenotare gli esami del sangue in ben 20 Punti Prelievo della zona distretto pistoiese. Per quanto riguarda il comune di Pistoia le prenotazioni si possono effettuare per i presidi distrettuali di Fornaci, Belvedere, Bottegone e per la Casa della Salute di Viale Adua.

Il sistema è disponibile collegandosi al link https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/615-diagnosi-e-cura/la-prenotazione-di-visite-ed-esami/27528-zero-code-prenota-il-prelievostanza (solo con la ricetta elettronica) e consente di scegliere dove e quando fare gli esami del sangue: al temine dell’operazione il cittadino riceverà sul suo numero di cellulare il riepilogo della prenotazione stessa e tutti i dettagli sull’appuntamento.

Il sistema è ’ attivo anche presso le Farmacie che vi hanno aderito e le Associazioni di Volontariato.

Per i cittadini che non vari motivi non si collegano a internet gli esami si possono prenotare anche telefonicamente chiamando il numero unico aziendale 055 545454 (tasto2).

Fonte: Asl Toscana Centro