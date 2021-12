Qua La Zampa, sarà un 2022 'mondiale' per Pamela Dandria

Sarà un 2022 pieno di eventi per Pamela Dandria e i suoi compagni di avventure. L'educatrice cinofila di Staffoli (Santa Croce sull'Arno) e il suo Club Agility Dog Qua La Zampa saranno impegnati in giro per l'Europa. Tappa in Olanda a fine aprile e metà maggio.

Dal 27 aprile al 1 maggio si disputa il Mondiale Ifcs World Agility Championship nei Paesi Bassi e Dandria sarà impegnata con Jane e Diesel, due cani che le hanno dato grosse gioie. Diesel nel 2019 diventò campione mondiale proprio in questa rassegna, Jane invece vice campionessa.

Jane però viene dal titolo italiano Pentathlon ottenuto per l'Immacolata a Cattolica (Emilia-Romagna) e sarà una delle protagoniste del Mondiale WAO dal 19 al 22 maggio sempre in Olanda.

Diesel, fratello di Jane, viene invece da un terzo posto al campionato italiano Fidasc. "Adesso ci aspetta un 2022 con una preparazione tosta e cercheremo di impegnarci tantissimo" dice Dandria.