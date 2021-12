Scontro tra due scooter a San Miniato Basso, 79enne in codice rosso

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi a San Miniato Basso in via dei Prati, una traversa della Tosco Romagnola che taglia la frazione. Poco prima delle 18 due ciclomotori, per dinamiche in corso di accertamento, si sono scontrati.

In sella i rispettivi conducenti, una donna di 79 anni e un giovane di 16 anni. Gravi le conseguenze dell'incidente per la donna, trasportata in codice rosso al CTO dell'ospedale di Firenze Careggi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi, un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso.