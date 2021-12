Albo delle Associazioni, aperte le iscrizioni a Fucecchio

A pochi giorni dal recente accordo sottoscritto con il Cesvot per sostenere il mondo del terzo settore, anche attraverso la creazione di uno sportello dedicato, il Comune di Fucecchio ha aperto le iscrizioni all'Albo comunale delle Associazioni. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di valorizzare le libere forme associative e il contributo che esse riescono a dare operando sul territorio.

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo gli Enti non lucrativi che operano nel comune di Fucecchio la cui forma giuridica è quella di associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, fondazione o società, siano essi iscritti o meno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tali organismi devono avere sede legale nel territorio comunale oppure, nel caso si tratti di organizzazioni a carattere sovracomunale, vi devono svolgere attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita.

I soggetti interessati all'iscrizione all'Albo dovranno presentare domanda compilata su apposito modello entro il 31 gennaio 2022.

Con la medesima richiesta gli enti interessati potranno decidere se far parte o meno della Consulta del Volontariato e dell'Associazionismo.

Per maggiori informazioni e per scaricare l'avviso e il modello di domanda è possibile consultare la pagina www.comune.fucecchio.fi.it/servizi/terzo-settore.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa