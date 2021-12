Auguri in musica, melodie di Natale al Museo del Vetro

Ultimo appuntamento dell’anno per i Musei di Empoli con ‘Musei in festa’ in programma sabato 18 dicembre 2021, alle 18, al Museo del Vetro.

"Lo scorso anno siamo stati costretti a fare un augurio virtuale a tutti i cittadini e ai visitatori dei nostri musei. Quest’anno possiamo, con gioia tornare a condividerlo negli spazi del museo dove, coloro che vorranno brindare con noi potranno farlo, riscoprendo o scoprendo parte della nostra storia e accompagnati da melodie natalizie", commenta così l’assessore alla cultura Giulia Terreni.

Alle 18, infatti, è prevista una visita che accompagnerà i visitatori alla scoperta della storia della produzione vetraria empolese al termine della quale il quartetto d’archi, composto da Lorenzo Vicari e Marco Gallina al violino, Niccolò Presentini alla viola e Guido Pianigiani al violoncello, ravviverà l’atmosfera con melodie natalizie, preludio al brindisi finale. L’iniziativa è organizzata grazie al prezioso contributo del Centro Studi Musicali ‘Ferruccio Busoni’.

18 DICEMBRE, ORE 18

Museo del Vetro di Empoli

Auguri in musica

Visita guidata al Museo del Vetro che terminerà con un brindisi di auguri e con l’esibizione di un quartetto d’archi che eseguirà alcune melodie natalizie.

Visita guidata gratuita, biglietto d’ingresso a pagamento

PRENOTAZIONI

La prenotazione è obbligatoria tramite e-mail

empolimusei@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571 76714.

MISURE ANTI-COVID

Viste le disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19, tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della distanza di sicurezza e di tutte le misure igieniche necessarie.

Per i ragazzi di età superiore a 12 anni e per gli adulti accompagnatori è necessario il possesso del Green Pass come da normativa nazionale.

CONTATTI

Empoli Musei

Tel 0571 76714

empolimusei@comune.empoli.fi.it

www.empolimusei.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa