Basket Empoli, Use Rosa contro Costa Masnaga: gara da non fallire

E’ un’altra partita da non fallire e stavolta, alla luce delle ultime sconfitte, la frase acquisisce un peso ancora maggiore. Nell’inconsueto orario di venerdì alle 18.30 (terna tutta al femminile con Lanciotti di Porto San Giorgio, Bettini di Faenza e Corrias di Cordovado), al Pala Sammontana arriva Costa Masnaga e l’Use Rosa è con le spalle al muro: deve vincere.

“Veniamo da una settimana difficile dal punto di vista fisico – attacca coach Alessio Cioni – ma, al di là di questo, dobbiamo riuscire a ripartire. La base deve essere la prima metà partita di Schio nella quale la squadra ha espresso un ritmo buono che non si vedeva da tempo. Forse ha giocato anche il fatto di avere poca pressione, ma ho visto cose buone dalle ragazze e questo mi fa ben sperare come ho avuto modo di dire in settimana”. “Andiamo ad affrontare Costa Masnaga – prosegue - squadra che gioca una pallacanestro fatta di ritmi alti e tanti possessi e chi conosce il basket femminile sa che a livello giovanile è la società più importante a livello nazionale. Quindi, oltre alle straniere di livello e Spreafico che non ha bisogno di troppe presentazioni, può contare su giovani bravissime con il fenomeno Villa che merita tutto quanto di buono si dice su di lei. Sarà durissima ma, se vogliamo rialzare la testa, dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo per portare a casa la vittoria”.

Da ricordare che, in occasione della partita, sarà possibile anche acquistare il calendario Use 2022 che torna dopo lo stop forzato a causa della pandemia.

Per chiudere la gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use Basket Empoli - Ufficio Stampa