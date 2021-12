Basket, il preparatore Use Diego Alpi al lavoro con la nazionale

Un'altra bella soddisfazione per Diego Alpi, ormai da molti anni nello staff tecnico di casa Use Rosa Scotti e Use Computer Gross. Il preparatore atletico biancorosso è stato infatti al lavoro a Pesaro con la nazionale femminile Under 18 al primo di due raduni (il secondo, covid permettendo, ci sarà a fine dicembre) al quale hanno preso parte anche giocatrici più giovani.

"Abbiamo fatto due giorni di doppio allenamento - spiega - poi individuale e partita. Ero nello staff con Giovanni Lucchesi come capo-allenatore, assistito da Roberto Riccardi, Kathrin Ress e Marte Alexander, due ex giocatrici. Un raduno intenso, bello, un'esperienza nuova per me. Lavorare con lo staff della nazionale e con quella maglia addosso è sempre una responsabilità ed un orgoglio. Quindi una bella soddisfazione". Una gioia, ovviamente, che Diego condivide con la grande famiglia Use che era idealmente assieme a lui in questa splendida esperienza.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa