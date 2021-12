Bianco Montopoli, tour dei ristoranti per rivendicare il tartufo di zona

Montopoli esce dal guscio di borgo anonimo e si fa spazio tra le iniziative natalizie con Bianco Montopoli, evento che coinvolgerà anche i ristoranti del territorio per le degustazioni di tanti prodotti al tartufo, dalla classica tagliata all'inedita pizza. Il programma è stato presentato quest'oggi dall'amministrazione comunale. Tra la storica Mostra del Tartufo di San Miniato e le feste altrettanto longeve di Palaia, Montopoli tira fuori l'orgoglio di un territorio che ha le carte in regola per non sfigurare tra Cuoio e Valdera.

Gli appuntamenti tra pranzi, cene e aperitivi sono i seguenti nei ristoranti di zona:

Eremita, cena di martedì 14

Quattro Gigli, cena di giovedì 16

Alessandro's, pizzata al tartufo sabato 18

Terra caciona, cena di sabato 18

Felitti, pranzo di domenica 19

Dolcevita, apericena per lunedì 20

Ganzo, cena di martedì 28

A questi si aggiunge un appuntamento con la solidarietà: giovedì 23 dicembre un apericena di solidarietà con Fratres e Misericordia San Romano al circolo Endas, il ricavato andrà alla Stella Maris per la costruzione del nuovo ospedale a Pisa.

"Montopoli deve diventare sempre più città del natale per attirare sul territorio persone che vengono da fuori - spiega l'assessore alle attività produttive Valerio Martinelli -. Fino ad adesso non credevamo alla fortuna di Rosso Montopoli, l'appuntamento estivo che è continuato nonostante la pandemia. Siamo al debutto per Bianco Montopoli, non vedo perché non fare qualcosa legato al verde dell'olio tipico delle nostre zone e ottenere il tricolore italiano su tutta Montopoli".

"Il tartufo - spiega il sindaco Giovanni Capecchi - è un prodotto che viene dalle nostre zone eppure viene poco scoperto e nominato. Noi vogliamo valorizzarlo con degli eventi che fanno bene ai nostri ristoranti per poter finalmente uscire dalla pandemia, un periodo che è stato disastroso per il commercio locale".

Elia Billero