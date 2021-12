Cade un pino a Fucecchio e slittano le potature dei platani

La caduta accidentale di un pino in via Mattei a Fucecchio, avvenuta questa mattina intorno alle ore 6, e la necessità di impiegare gli uomini del cantiere comunale e di una ditta specializzata per liberare la carreggiata, hanno fatto slittare le potature dei platani previste per oggi in via Saminiatese, con la relativa chiusura della viabilità. L'intervento sulla strada che da Viale Gramsci porta al vecchio ponte sull'Arno a San Pierino verrà quindi posticipato di alcuni giorni.

Gli operai specializzati nella cura del verde, infatti, almeno fino a venerdì prossimo 17 dicembre saranno impegnati nella rimozione dei pini in via Mattei, sei piante in totale. La caduta di questa mattina ha, di fatto, “costretto” l'amministrazione comunale ad anticipare la rimozione dei pini che era prevista per il 2022 quando all'incrocio con via Foscolo e Via Stieta verranno realizzate una rotatoria e un parcheggio che avranno come sfondo nuove alberature, meno invadenti rispetto ai pini e più adeguati al contesto urbano.

"Siamo costretti ad anticipare la rimozione di questi pini – spiega il sindaco Alessio Spinelli – per scongiurare situazioni di pericolo. Le piante rimosse comunque saranno sostituite da nuove alberature in numero decisamente maggiore rispetto a quelle attuali e con tipologie che garantiscono un minor impatto sulle strade e una maggior produzione di ossigeno. D'altronde oggi, in tutte le scelte che compiamo, anche in quelle apparentemente piccole, è importante valutare l'impatto sull'ambiente. E' dalla somma di tante piccole attenzioni che possiamo contribuire al miglioramento del sistema ecologico del pianeta".

Tornando invece alla potatura dei platani in via Saminiatese – nel tratto compreso tra il ponte sull'Arno e viale Gramsci - l'amministrazione comunale nei prossimi giorni comunicherà le nuove date dell'intervento informando i cittadini su giorni e orari di chiusura della strada.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa