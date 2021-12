Celebrazioni 700 anni dalla morte di Dante: cerimonia di chiusura con l’avatar ‘Divina’

I 100 giorni https://inconsiglio.it/ comunicato-stampa/dante-tra-tr adizione-e-innov

azione-consiglio-regionale-ded ica-100-giorni-di-eventi/ di eventi, manifestazioni, installazioni, anche innovative, organizzati dal Consiglio regionale della Toscana per celebrare il simbolo e l’icona della cultura italiana si chiuderanno domani, giovedì 16 dicembre, alle 11.30 con una cerimonia nel Centro espositivo Carlo Azeglio Ciampi in via de’ Pucci a Firenze.

Il presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, per l’evento conclusivo ha voluto anche l’avatar ‘Divina’ (https://inconsiglio.i t/comunicato-stampa/dante-nell e-sale-del-perco

rso-i-colori-della-giostra-arr iva-divina-lavatar-che-traduce -i-volti-in-terz

ine/ ) che ha girato per la Toscana in questi mesi e che resterà a disposizione di chi vorrà frasi ‘tradurre’ il volto in terzine fino a venerdì 17 dicembre. Alla cerimonia parteciperà la presidente della commissione Cultura Cristina Giachi.

Prevista anche la presenza dei sindaci coinvolti in questa 100 giorni di eventi (Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa, Pisa, Castagneto Carducci, Cantagallo, Gavorrano, Monteroni D’Arbia e Poppi), e dei soggetti partner (ufficio Scolastico regionale, Terme di Montecatini, associazione Campus della Musica di Firenze, Compagnia teatrale Venti Lucenti, Dipartimento di ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa, regista Renato Raimo e compagnia teatrale di Simone Cristicchi Elsinor).

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa