Il concerto della Ss. Annunziata arriva in piazza Farinata

Venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 19,00 la scuola primaria della Santissima Annunziata torna con l’evento di punta che da anni la caratterizza: il Concerto di Natale.

Sarà un concerto in forma molto ridotta, ma in una sede inusuale: il sagrato della Collegiata, in piazza Farinata degli Uberti.

Gli alunni si esibiranno in classiche canzoni natalizie per rallegrare l’atmosfera che ci avvolge in questo periodo magico e per augurare a genitori e presenti un Buon Natale .

Questo mini concerto vuole rappresentare un segno di ripartenza nella speranza di tornare presto alla normalità e poter rivedere il sorriso e la luce negli occhi dei nostri bambini.

Non sarà possibile avere effetti speciali come fossimo in teatro, ma lo scenario che ci ospita è altamente suggestivo e perfettamente calato nell’atmosfera natalizia. Non mancheranno le sorprese!

Ci auguriamo che questo evento, da sempre simbolo della coralità e dell’impegno dei nostri alunni, rivitalizzi gli animi di tutti con il vero spirito del Natale.

Fonte: Scuola primaria della Santissima Annunziata di Empoli