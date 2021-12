Edili, un protocollo con la Borsa Lavoro per agevolare l’incontro tra domanda e offerta

Per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in un settore come quello dell’edilizia e delle costruzioni, attualmente caratterizzato da una fase di particolare dinamismo, nasce un protocollo che amplierà la collaborazione tra servizi per l’impiego della Regione e Borsa lavoro edile nazionale (Blen.it), piattaforma nazionale prevista nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro per incrociare le richieste di chi cerca e di chi offre lavoro. L’intesa è stata firmata questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dall’assessora al lavoro e alla formazione Alessandra Nardini, la direttrice di Arti (Agenzia regionale toscana per l’impiego) Simonetta Cannoni e i rappresentanti delle parti sociali: i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil (Fillea, Filca, Feneal), Ance Toscana, Cna costruzioni Toscana, Confartigianato edilizia Toscana, Confapi Aniem, Legacoop produzione e servizi.

“Sono molto soddisfatto per il raggiungimento di questa intesa - dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - perché segna un altro punto nel percorso di impegno che stiamo facendo per ridurre il mismatch tra domanda e offerta sia sul fronte della formazione sia sul fronte del sistema dei servizi per l’occupazione”. “Interveniamo – prosegue il presidente – su un settore particolare come quello dell’edilizia. Ringrazio tutti i firmatari per il contributo che dimostrano di voler dare e che aiuterà tutta la Toscana in questa fase di ripartenza”.

“Il settore delle costruzioni è un settore strategico sul piano occupazionale ed un importante volano per lo sviluppo, riveste una particolare importanza sotto il profilo economico e sociale della Regione Toscana” – afferma l’assessora al lavoro e alla formazione Alessandra Nardini che spiegando il significato dell’intesa sottolinea: “Vogliamo favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per soddisfare i fabbisogni professionali delle imprese e individuare opportunità di inserimento lavorativo tramite i nostri Centri per l'Impiego. L'edilizia e le costruzioni, anche nel processo di transizione ecologica, avranno sempre più bisogno di personale adeguatamente formato, ed è cruciale, soprattutto in un momento in cui il settore è nel pieno di una forte ripresa, mettere in campo strumenti di condivisione con le parti sociali e gli enti bilaterali di formazione, con l’obiettivo ulteriore di contrastare fenomeni di intermediazione illecita".

Il protocollo punta ad intensificare la cooperazione tra i Centri per l’impiego della Toscana, anche attraverso le funzioni del sistema Toscana Lavoro (il portale regionale per l’accesso on line ai servizi regionali per l’impiego), e i referenti territoriali della Borsa Lavoro Edile sul fronte della preselezione delle offerte di lavoro nel settore. Verranno rafforzate le azioni di informazione sulle opportunità lavorative, di formazione, e di segnalazione dei curricula che avverrà dopo una verifica degli operatori dei servizi di incontro tra domanda e offerta sull’attinenza dei requisiti dei candidati a quelli richiesti dall'azienda in cerca di personale. I referenti territoriali della Borsa Lavoro Edile si impegnano ad agevolare lo ricerca di opportunità occupazionali delle imprese edili a favore degli utenti dei Centri per l’Impiego. Inoltre tutti i sottoscrittori si impegnano ad attivare un servizio reso finalizzato al download dell’elenco dei posti di lavoro disponibili nel settore sul territorio regionale.

In prospettiva, l’intesa conoscerà un ulteriore rafforzamento attraverso una convenzione tecnica per l’interscambio di dati e informazioni sul mercato del lavoro tra Regione, Arti e l’articolazione toscana di Formedil, l’ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale in edilizia.

Fonte: Regione Toscana